УМОЛЯЮ,ПОМОГИТЕ!!! Завтра срочно сдавать!

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УМОЛЯЮ,ПОМОГИТЕ!!! Завтра срочно сдавать!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СопровОждении натоплена невысокой блЕстящую обЕих причудлевым ледяным вдаль зелено-синее беспричинного растрепанные рассеянные далеко вверх негашеные беззвучно золотисто-желтые осенние
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