УМОЛЯЮ ВАС, ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Два велосипедиста выехали в противоположных направле??иях. У первого велосипедиста скорость 20 км/ч, а у второго-15 км/ч. Общая длина трассы 80 км. Какое расстояние они проедут за 2 ч?

Математика

УМОЛЯЮ ВАС, ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Два велосипедиста выехали в противоположных направле??иях. У первого велосипедиста скорость 20 км/ч, а у второго-15 км/ч. Общая длина трассы 80 км. Какое расстояние они проедут за 2 ч?

Автор: Гость