УМОЛЯЮ ВАС, ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Два велосипедиста выехали в противоположных направле??иях. У первого велосипедиста скорость 20 км/ч, а у второго-15 км/ч. Общая длина трассы 80 км. Какое расстояние они проедут за 2 ч?
Математика
УМОЛЯЮ ВАС, ПОМОГИТЕ МНЕ!!! Два велосипедиста выехали в противоположных направле??иях. У первого велосипедиста скорость 20 км/ч, а у второго-15 км/ч. Общая длина трассы 80 км. Какое расстояние они проедут за 2 ч?
Ответ(ы):
Гость:
20*2=40(км) - проедет за 2 часа первый велосепидист 15*2=30(км) - проедет за 2 часа второй велосепидист 40+30=70(км) - проедут оба ведосипедиста вместе
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