Помогите СРОЧНО! Вставьте и выделите орфограммы. Чита...щий ученик, вид...мый объект, хорошо слыш...щий, молч...щий человек, запёкш...йся п...рог, брос...вший мяч, чит...ная книга, вид...нный фильм, атаку...щий б...тальон, атак...

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Помогите СРОЧНО! Вставьте и выделите орфограммы. Чита...щий ученик, вид...мый объект, хорошо слыш...щий, молч...щий человек, запёкш...йся п...рог, брос...вший мяч, чит...ная книга, вид...нный фильм, атаку...щий б...тальон, атаку...мый противник, атакован...ый б...тальон, скошен...ая трава, вид...мые горы, спалён...ая жнива, сверка...щая вершина, нач...вшийся шторм, бушу...щее море, бор...щийся народ, стро...щийся дом, прерыва...мый звонком, хран...мый т...лисман, выг...ревшая трава, се...вший зерно, засе...нное поле, изуч...ный м...териал, выстро...ный посёлок, увлеч...нный человек, подстрел...ный зверь, обстрел...ные окопы, замеш...ный раствор, замеш...ный в пр...ступлении человек, обещ...ная поддержка, разрушен...ая стена, услыш...ная новость, сломле...ное сопротивление, слом...ный в...лосипед, обветрен...ое лицо, утер...ные документы, утрач...ные ил...юзии, прострел...ная нога, подслуш...ный разговор, ч...тавший книгу, г...ряший лес, подн...мавш...ся самолёт, атаку...щий противника, крич...щий ребёнок, о начавш...мся шторме, вез...щий воз, кле...вший обои, засе...ное поле, вынес...ный из огня, вымытый пол, люб...мый бабушкой, прозвуч...вшая тоска.

Автор: Гость