Напишите что сможете только вариант и номер указывайте!СРОЧНО!!!!!!!!!!

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РЕШАЕМ БЫСТРО! вариант-1 номер-1 а) 0,04a^4b^6 б)-0.6xy^2*25x^2y^12=-15x^3y^14 Первый номер решен. номер-2 того варианта. 5^12*3^11/15^11=3^11/3^11=1 далее б) б)a^31/a^17=a^14 номер 3, того варианта. а)4x^4+12x^3y-4x^2y^2 б)b^3+b^2-2b-b^2-b+2=b^3-3b+2 номер 4 того же варианта а)21x^2-7x+3x-1-21x^2=3 | -4x=4 | xx=-1 т.е в а) ответ x=-1 б)x^2-2x-x+2-x^2+4x-3x+12=4 | -2x=-8 | x=4 номер 5 того варианта. т.к треугольник abc равнобедренный, то угол BAC = углу BCE, а по условию угол ABD = углу CBE, то треугольники ABD равны с треугольником BEC по 2 углам и стороне (BA=BC, опять же так как ABC равнобедренный), а так как они раны, то у них BD = BE, соответственно, треугольник DBE равнобедренный