Сочинение на тему скворцы Александр Иванович Куприн

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Весенние песни весенняя песня-очень важное и серьёзное дело для всякой птицы. кстати, поют только самцы. когда маленький певец прилетает весной, он сразу заводит песню. он говорит всем, что он здесь и занял участок. границ участка не видно, но хорошо слышно. запоёт рядом соперник. тогда хозяин его сразу прогонит. у птичьей песни есть и другое назначение. когда постоянное место для гнезда найдено, будущий папа красивой песней звать маму будущих птенцов. а она выбирает у кого песня лучше к тому она и полетит. появится у птиц семейства, и весеннему пенею конец. в гнезде голодные малыши пищат. надо для них корм добывать. тут не до песен.