Унесите за скобки общий множитель 5 А + 15б - 35; 2хуz+8ху- 6yz помогите пожалуйста умоляю
Математика
Унесите за скобки общий множитель 5 А + 15б - 35; 2хуz+8ху- 6yz помогите пожалуйста умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=5(а+3б-7) 2)=2у(xz+4x-3z) Ну как-то так)
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