Унесите за скобки общий множитель 5 А + 15б - 35; 2хуz+8ху- 6yz помогите пожалуйста умоляю

Математика

Унесите за скобки общий множитель 5 А + 15б - 35; 2хуz+8ху- 6yz помогите пожалуйста умоляю

Автор: Гость