Употребите вспомогательные глаголы. Переведите предложения на русский язык. 1) … Bob speak English or French? 2) … you English? 3) … we come in? 4) … they live in the center of the city? 5) … students reading during lessons?
Английский язык
Употребите вспомогательные глаголы. Переведите предложения на русский язык. 1) … Bob speak English or French? 2) … you English? 3) … we come in? 4) … they live in the center of the city? 5) … students reading during lessons?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is Bob speak English or French?Боб говорит на английском или французском? Are you english?Ты англичанин? Are we come in?Мы пришли? Are they live in the center of the city?Они живут в центре города? Are students reading during lessons?Студенты читают во время уроков?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найти количество теплоты которое потребуется для нагревания воды массой 20 кг от температуры 20 градусов цельсия до температуры 100 градусов цельсия
Математика
Английский язык