Упражнение 164.........
Русский язык
Упражнение 164.........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дни (какие?) тихие, солнечные. Небо (какое?) голубое. Полдни (каковы?) светлы и погожи. Воздух (каков?) прозрачен. Даль (какова?) чиста и светла.
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