Упражнение 48. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
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Упражнение 48. Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение "Слон в посудной лавку" означает - быть неуклюжим. Однажды жук шагал на луг, Зашел к козявкам в лавку жук: Купил себе три грамма сыра- Случайно раздавил кассира. Взял восемь граммов колбасы- Сломал прилавок и весы.... -Вы не врспитанный!- кричат козявки.- Вы просто слон в посудной лавке.
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