Упрости выражение а+(-27)+48 5,6+(-4,7)-с
Математика
Упрости выражение а+(-27)+48 5,6+(-4,7)-с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+(-27)+48=а+21 5,6+(-4,7)-с=0,9-с
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