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Упростить выражение (10-7у)(7у+10)
Алгебра
Упростить выражение (10-7у)(7у+10)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это квадрат разности : 10^2-(7y)^2= 100-49y^2
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