(*-*) в квадрате=25р в четвёрке-80рв квадратеq+*
Алгебра
(*-*) в квадрате=25р в четвёрке-80рв квадратеq+*
Ответ(ы):
Гость:
(5p²-8)²=25p⁴-2·5p²·8+8² ======================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Українська мова
Написать как читается на англисском Where do you live? What's your favorite colour? Can you ride a bike? Сan you fly? Do you like ice cri...
Қазақ тiлi
Әдейі , ілгері, қыруар , өңшең сөздеріне синоним . Қалай ? Не мақсатпен ? сұрақтарына жауап беруі керек