(*-*) в квадрате=25р в четвёрке-80рв квадратеq+*

Алгебра
(*-*) в квадрате=25р в четвёрке-80рв квадратеq+*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(5p²-8)²=25p⁴-2·5p²·8+8² ======================
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