ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ШОКОЛАДКУ РАЗДЕЛИЛИ НА 8 ЧАСТЕЙ .КАКУЮ ДОЛЮ ВСЕЙ ШОКОЛАДКИ С??СТАВЛЯЕТ КАЖДАЯ ЕЕ ЧАСТЬ А)1/4 Б)1/2 В)2/8 Г)1/8

Гость: Гость:

Ответ Г - 1/8 Целую часть разделили на восемь, другими словами 1 поделили на 8. Всегда в сумме если сложить все части должна снова получиться единица, т.е. 1/8 + 1/8 +...+1/8=1 (складываешь 8дробей) Надеюсь объяснение понятно