Упростите выражение: 1.) (a+2)(a-5)-3a(1-2a) 2.)(a-7)(3a-2)-(5a+1)(2a-4)
Алгебра
Упростите выражение: 1.) (a+2)(a-5)-3a(1-2a) 2.)(a-7)(3a-2)-(5a+1)(2a-4)
Ответ(ы):
Гость:
1)(a+2)(a-5)-3a(1-2a)=a^2 -5a+2a-10-3a+6a=a^2 -10 2)(a-7)(3a-2)(5a+1)(2a-4)=3a^2 -2a-21a+14-(10a^2 -20a+2a-4)=3a^2 -2a-21a+14-10a^2 +20a-2a+4=-7a^2 -5a+10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как составить 2 предложения из слов армия,комедия,линия,планетарий,лекция, поэзия,порция,студия,сценарий,созвездие,Евгений
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся д...
Математика