Всем привет! сделайте пожалуйста номер 757(г,д,е) срочно

Математика
Всем привет! сделайте пожалуйста номер 757(г,д,е) срочно
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Ответ(ы):
Гость:
Г-2 Д-4 Е-2 Это же очень легко!!!
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