Как составить 2 предложения из слов армия,комедия,линия,планетарий,лекция, поэзия,порция,студия,сценарий,созвездие,Евгений

Гость: Гость:

1) сегодня учитель нам рассказал лекцию о жизни в армии. Смеху было как будто комедия! 2)сегондя мы слушали инетресную книгу Евгений Онегин, после этого мы сьеди по порции мороженого м пошли в планетарий, а ночью мы всем классом искали созвездия.