Сравните значения выражений 112/64 и 9/4 72/144 и 36/108 81/45 и 56/48
Математика
Сравните значения выражений 112/64 и 9/4 72/144 и 36/108 81/45 и 56/48
Ответ(ы):
Гость:
1) 112/64 и 9/4 = 14/8 < 18/8 = 112/64 < 9/4; 72/144 и 36/108 = 18/36 > 12/36 = 72/144 > 36/108 81/45 и 56/48 = 54/30 > 35/30 = 81/45 > 56/30.
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