Подготовьте ответ о диффузии по плану ответа о физическом явлении. Заранее спасибо!

Физика
Подготовьте ответ о диффузии по плану ответа о физическом явлении. Заранее спасибо!
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Ответ(ы):
Гость:
Диффузия- физическое явление,при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества ,между молекулами другого вещества .
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