В состав Боярской думы в 17 веке входили . .. А)стряпчие Б)воеводы Г)окольничие Д)стольники

История
В состав Боярской думы в 17 веке входили . .. А)стряпчие Б)воеводы Г)окольничие Д)стольники
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Ответ(ы):
Гость:
Г)окольничие.............................................
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