Какие ошибки допустил нерадивый ученик в следующих устойчивых сочетаниях Гора луковая,давайте жить в тире,игра не стоит встреч,мир Древней Греции,медвежья заслуга

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Какие ошибки допустил нерадивый ученик в следующих устойчивых сочетаниях Гора луковая,давайте жить в тире,игра не стоит встреч,мир Древней Греции,медвежья заслуга

Автор: Гость