Какие ошибки допустил нерадивый ученик в следующих устойчивых сочетаниях Гора луковая,давайте жить в тире,игра не стоит встреч,мир Древней Греции,медвежья заслуга

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Какие ошибки допустил нерадивый ученик в следующих устойчивых сочетаниях Гора луковая,давайте жить в тире,игра не стоит встреч,мир Древней Греции,медвежья заслуга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Пишется : луковая гора, 2. давайте жить в мире, 3. игра не стоит встречи,4. мир древней Греции. 5. медвежья услуга
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