Помогите составить вопросы по внутренней политики Александра 3

История
Помогите составить вопросы по внутренней политики Александра 3
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Ответ(ы):
Гость:
1. Какие обстоятельства оказали решающее воздействие навнутреннюю политику Александра III? 2. Выделите  основные направлениявнутренней политики Александра III.
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