Упростите выражение и найдите его значение при с=-2,b=4 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Упростите выражение и найдите его значение при с=-2,b=4 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= с*(с-в) /(с-в)*(с+в)  -в/(с-в)= С\(с-в) -в/(с-в) =с-в / с-в=-2-4 /-2-4= 1
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