Упростите выражения!!! 1)-3a^8*b^3*2ab^6 2)-98xy^3*(1/7x^2)^2 3)(-4ab^3)^3*(-a^2*b)^2
Алгебра
Упростите выражения!!! 1)-3a^8*b^3*2ab^6 2)-98xy^3*(1/7x^2)^2 3)(-4ab^3)^3*(-a^2*b)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3a⁸b³ *2ab⁶= - 6a⁹b⁹ -98xy³ *(1/7 x²)²= - 98xy³ *1/49 x⁴= - 2х⁵ y³ ( -4ab³)³ *( -a²b)²= -64a³b⁹ *a⁴b²= -64a⁷b¹¹
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