Условие: В большом теннисе во время тренировочных игр сначала выполняет одну подачу первый игрок, потом две подачи второй, потом две подачи первый, и так далее до конца игры. Если известен счет матча, определите, чья сейчас по...

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Условие: В большом теннисе во время тренировочных игр сначала выполняет одну подачу первый игрок, потом две подачи второй, потом две подачи первый, и так далее до конца игры. Если известен счет матча, определите, чья сейчас подача. Каждая подача завершается выигрышем или проигрышем мяча. Формат входных данных: В первой строке задается одно натуральное число, не превышающее 100 - количество мячей, выигранное первым игроком. Во второй строке задается одно натуральное число, не превышающее 100 - количество мячей, выигранное вторым игроком. Формат выходных данных: В единственной строке вывести: first - если подача первого игрока, second - подача второго игрока.

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