Установіть закономірність та підкресліть зайвк слово - 1) остонги, гуни, вестготи, греки, вандали. 2) Мекка, Медина, Дамаск, Багдад, Рим.
История
Установіть закономірність та підкресліть зайвк слово - 1) остонги, гуни, вестготи, греки, вандали. 2) Мекка, Медина, Дамаск, Багдад, Рим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В першому зайві греки, а у другому - Рим
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