Установіть закономірність та підкресліть зайвк слово - 1) остонги, гуни, вестготи, греки, вандали. 2) Мекка, Медина, Дамаск, Багдад, Рим.

История
Установіть закономірність та підкресліть зайвк слово - 1) остонги, гуни, вестготи, греки, вандали. 2) Мекка, Медина, Дамаск, Багдад, Рим.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В першому зайві греки, а у другому - Рим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улей даёт 30 кг. мёда. Две пятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам. Сколько килограммов мёда можно взять из улья? Реши задачу двумя способами.
Ответить
Черчение
Что вместо клубнички???
Ответить
Русский язык
Я делаю работу над ошибками и слово малыш помогите к нему подобрать однокоренные ??лова
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на русский язык 2-ое упражнение
Ответить
Математика
Напишите возможно е наибольшее число, кратное 9, подставив вместо звездочки нужны?? цифры
Ответить