Установите последовательность этапов прорастания семян паслёна чёрного 1)набух??ние семени 2)интенсивный рост зародышевого стебелька и почечки 3)развитие листьев, способных к фотосинтезу, отмирание семядолей 4)переход запас...
Биология
Установите последовательность этапов прорастания семян паслёна чёрного 1)набух??ние семени 2)интенсивный рост зародышевого стебелька и почечки 3)развитие листьев, способных к фотосинтезу, отмирание семядолей 4)переход запасных веществ в растворимое состояние 5)выход семядолей на поверхность 6)разрыв кожуры семени
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1,6,5,4,2,3 вот так вот
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