Установите соответствие между характеристикой организма и группой,к которой он относится. ХАРАКТЕРИСТИКА А)имеют плодовое тело Б)вступают в симбиоз с корнями растений В)представляют симбиоз грибов и водорослей Г)являются к...
Биология
Установите соответствие между характеристикой организма и группой,к которой он относится. ХАРАКТЕРИСТИКА А)имеют плодовое тело Б)вступают в симбиоз с корнями растений В)представляют симбиоз грибов и водорослей Г)являются комплексными организмами Д)выделяются в особое царство ГРУППА 1)грибы 2)лишайники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответом будет комбинация цифр 11221
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех ящиках 11(целых) 1/2кг конфет. В первом ящике 2(целых) 5/8кг, а во втором 5(целых) 4/5кг конфет. Сколько килограммов конфет в третьем ящике?
Алгебра
Математика
В записи трёх двухзначных чисел нет нулей, и в каждом из них обе цифры различны. Их сумма равна 40. Какой может быть их сумма, если в них цифры пом...