Установите соответствие между характеристикой организма и группой,к которой он относится. ХАРАКТЕРИСТИКА А)имеют плодовое тело Б)вступают в симбиоз с корнями растений В)представляют симбиоз грибов и водорослей Г)являются к...

Биология

Установите соответствие между характеристикой организма и группой,к которой он относится. ХАРАКТЕРИСТИКА А)имеют плодовое тело Б)вступают в симбиоз с корнями растений В)представляют симбиоз грибов и водорослей Г)являются комплексными организмами Д)выделяются в особое царство ГРУППА 1)грибы 2)лишайники

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