В трех ящиках 11(целых) 1/2кг конфет. В первом ящике 2(целых) 5/8кг, а во втором 5(целых) 4/5кг конфет. Сколько килограммов конфет в третьем ящике?

Математика
В трех ящиках 11(целых) 1/2кг конфет. В первом ящике 2(целых) 5/8кг, а во втором 5(целых) 4/5кг конфет. Сколько килограммов конфет в третьем ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5/8= 21/8=105/40 11 1/2=23/2=460/40 5 4/5=29/5=232/40 460/40-105/4-232/40=123/40=3 3/40(кг)-конфет лежало в 3 ящике
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