В трех ящиках 11(целых) 1/2кг конфет. В первом ящике 2(целых) 5/8кг, а во втором 5(целых) 4/5кг конфет. Сколько килограммов конфет в третьем ящике?

Математика

В трех ящиках 11(целых) 1/2кг конфет. В первом ящике 2(целых) 5/8кг, а во втором 5(целых) 4/5кг конфет. Сколько килограммов конфет в третьем ящике?

Автор: Гость