Охарактеризуйте отношений между выделенными Морфами в следующих рядах: 1) библиотекари(и)-ректоры(ы)-директора(а)-граждане(е)-друзья(я)

Русский язык
Охарактеризуйте отношений между выделенными Морфами в следующих рядах: 1) библиотекари(и)-ректоры(ы)-директора(а)-граждане(е)-друзья(я)
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Окончания сущ множественного числа 2 склонения
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