Математика срочно прошу
Математика
Математика срочно прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-i√2)²=2²-2*2*i√2+(i√2)²=4-4i√2-2 {(i√2)²=i²(√2)²=-1*2=-2} =2-i√32 4i⁷-8i¹⁰⁰+5i²⁶=4*i*(i²)³-8*(i²)⁵⁰+5(i²)¹³=4i*(-1)³-8*(-1)⁵⁰+5*(-1)¹³=-4i-8-5=-13-4i
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