Какое из чисел 2/9,5/18,11/27,1/3 - наибольшее? А.1/3 Б.5/18 В.2/9 Г.11/27 распишите как написать пж
Математика
Какое из чисел 2/9,5/18,11/27,1/3 - наибольшее? А.1/3 Б.5/18 В.2/9 Г.11/27 распишите как написать пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/54 ,15/54, 22/54, 18/54 ответ: 11/27. я просто все числа привёл к общему знаменателю.
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