Упростить выражение (³√a+³√b)²-(³√a-³√b)² ³√ - кубический корень

Алгебра
Упростить выражение (³√a+³√b)²-(³√a-³√b)² ³√ - кубический корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это разность квадратов a²-b²=(a-b)(a+b) =(∛a+∛b-∛a+∛b)(∛a+∛b+∛a-∛b)=2∛b*2∛a=4∛ab
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