В треугольнике ABC AC=5,BC=2корень6 угол C=90 градусов.Найдите радиус окружности описанн??й около этого треугольника
Геометрия
В треугольнике ABC AC=5,BC=2корень6 угол C=90 градусов.Найдите радиус окружности описанн??й около этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2 + b^2= c^2 25+24=49 (x^2) x=7 Далее все написано, тк лежит на диаметре, значит АВ диаметр, отсюда следует, что радиус равен 1/2 диаметра и равен 3,5
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