Помогите номер 295. .
Математика
Помогите номер 295. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+21=х, 441:х=у у=ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В записи трёх двухзначных чисел нет нулей, и в каждом из них обе цифры различны. Их сумма равна 40. Какой может быть их сумма, если в них цифры пом...
Русский язык
Прочитайте отрывок из книги Кира Булычева "Алиса.Город без памяти" 2.найдите в тексте заимствованные слова .На какие их признаки вы опирались ?Знае...
Русский язык
Какое из данных четырех слов не обладает грамматическим свойством, которым облад??ют все остальные слова:? 1)кофе 2)леди 3)такси 4)штаны