Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для нагревания медного тела м??ссой 2кг на 100°С
Физика
Рассчитайте количество теплоты которое необходимо для нагревания медного тела м??ссой 2кг на 100°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000градусов. прости если не верно
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