Отметь точки А В С и D. Постройте какую-нибудь замкнутую ломаную, для которой эти точки были бы вершинами. Запиши ее название.
Математика
Отметь точки А В С и D. Постройте какую-нибудь замкнутую ломаную, для которой эти точки были бы вершинами. Запиши ее название.
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Гость:
Ромб........................................
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