Отметь точки А В С и D. Постройте какую-нибудь замкнутую ломаную, для которой эти точки были бы вершинами. Запиши ее название.

Математика

Отметь точки А В С и D. Постройте какую-нибудь замкнутую ломаную, для которой эти точки были бы вершинами. Запиши ее название.

Автор: Гость