Помогите перевести текст spotlight on Russian presents Chekhov(7 класс)
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Помогите перевести текст spotlight on Russian presents Chekhov(7 класс)
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Гость:
Центр внимания на российских подарках Чехов
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