Номер 1188. Помогите, пожалуйста решить задачу. Просьба расписать решение

Гость: Гость:

1/45 часть задания за 1 минуту выполняет мастер 1/90 часть задания за 1 минуту выполняет ученик 1/45*15=1/3 часть задания за 15 минуту выполнит мастер 1-1/3=2/3 части задания останется им выполнить вместе 1/45+1/90 = 3/90 = 1/30 часть задания за 1 минуту выполняют они работая вместе 2/3:1/30=2/3*30/1=20 минут они будут работать вместе. А всё задание будет выполнено за 20+15=35 минут (15 мин. работал мастер один)