Укажите номер строки, в которой даны только разносклоняемые имена существительные. Выберите один ответ: a. имена, детвора, путь b. семя, пламенем, темя c. вымя, стременем, кашне d. бремя, стременами, выборы
Русский язык
Укажите номер строки, в которой даны только разносклоняемые имена существительные. Выберите один ответ: a. имена, детвора, путь b. семя, пламенем, темя c. вымя, стременем, кашне d. бремя, стременами, выборы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B я думаю это правильный ответ
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