Укажите номер строки, в которой даны только разносклоняемые имена существительные. Выберите один ответ: a. имена, детвора, путь b. семя, пламенем, темя c. вымя, стременем, кашне d. бремя, стременами, выборы

Русский язык

Укажите номер строки, в которой даны только разносклоняемые имена существительные. Выберите один ответ: a. имена, детвора, путь b. семя, пламенем, темя c. вымя, стременем, кашне d. бремя, стременами, выборы

Автор: Гость