5 запитань по темі словосполучення
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5 запитань по темі словосполучення
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Види словосполучень порядок синтаксичного розбіру що таке словосполучення просте/складне що не є словосполученням
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