5 запитань по темі словосполучення

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5 запитань по темі словосполучення
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Автор: Гость
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Гость:
Види словосполучень порядок синтаксичного розбіру що таке словосполучення просте/складне що не є словосполученням
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