ЗАДАЧА!! на железнодорожной станции стояли 3 товарных состава. В первом составе б??ло 30 вагонов, во втором на 5 вагонов больше, чем в первом. Сколько вагонов было в этих трёх составах, если в первом их них было на 10 вагонов ...

Математика

ЗАДАЧА!! на железнодорожной станции стояли 3 товарных состава. В первом составе б??ло 30 вагонов, во втором на 5 вагонов больше, чем в первом. Сколько вагонов было в этих трёх составах, если в первом их них было на 10 вагонов меньше чем в третьем ?

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