ЗАДАЧА!! на железнодорожной станции стояли 3 товарных состава. В первом составе б??ло 30 вагонов, во втором на 5 вагонов больше, чем в первом. Сколько вагонов было в этих трёх составах, если в первом их них было на 10 вагонов ...
Математика
ЗАДАЧА!! на железнодорожной станции стояли 3 товарных состава. В первом составе б??ло 30 вагонов, во втором на 5 вагонов больше, чем в первом. Сколько вагонов было в этих трёх составах, если в первом их них было на 10 вагонов меньше чем в третьем ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+5=35-вагонов было во 2 составе 2)30+10=40-вагонов было в 3 составе 3)30+35+40=105-вагонов было в 3 составах
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