Мировую известность этим пернатым принесли их гнезда, построенные, практически и?? чистой слюны. В руках известных китайских кулинаров они превращаются в деликатес.Что это за птица?

Биология

Мировую известность этим пернатым принесли их гнезда, построенные, практически и?? чистой слюны. В руках известных китайских кулинаров они превращаются в деликатес.Что это за птица?

Автор: Гость