Мировую известность этим пернатым принесли их гнезда, построенные, практически и?? чистой слюны. В руках известных китайских кулинаров они превращаются в деликатес.Что это за птица?
Биология
Мировую известность этим пернатым принесли их гнезда, построенные, практически и?? чистой слюны. В руках известных китайских кулинаров они превращаются в деликатес.Что это за птица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрижы-саланганы, кулинары из них делают деликатес "ласточкины гнезда"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
СРОООЧНО! Потрібно довести що балада про Робін-Гуда має фантастичну чи трагічну ??озв'язку. І також що ця балада має динамічний сюжет! а взагал...
Математика
Ребята,помогите решить задание : Сколько двухзначных чисел , у которых первая цифра больше второй . У меня получилось 9 , а у вас?
Биология
Клетки костной ткани а) называет остеонами б) называют остеоцитами в) называют нейронами г) не существует, так как кось не имеет клеточного...
Английский язык