Ребята,помогите решить задание : Сколько двухзначных чисел , у которых первая цифра больше второй . У меня получилось 9 , а у вас?
Математика
Ребята,помогите решить задание : Сколько двухзначных чисел , у которых первая цифра больше второй . У меня получилось 9 , а у вас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С 12 до 19 - 8 цифр. С 23-29 - 7 цифр. С 34 по 39 - 6 цифр. С 45 по 49- 5 цифр. С 56 по 59- 4 цифры. С 67 по 69- 3 цифры. С 78 по 79 - 2 цифры. И 89. Итого: 8+7+6+6+4+3+2+1=36. Ответ: 36 цифр.
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