Помогите пожалуйста. Подпишите условные знаки географических карт(там где написано не надо)

Окружающий мир
Помогите пожалуйста. Подпишите условные знаки географических карт(там где написано не надо)
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Автор: Гость
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Гость:
Посмотри в учебнике у нас точно такиеже учебники и тетрадь как у тебя
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