"открытие америки принесло больше вреда туземцам чем пользы" приведите 2 факта в ??провержение

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"открытие америки принесло больше вреда туземцам чем пользы" приведите 2 факта в ??провержение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
европейцам то что пришёл тобак  использовались травы содержащиеся наркотичские вещества ну и появлялись колонии
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