"открытие америки принесло больше вреда туземцам чем пользы" приведите 2 факта в ??провержение
История
"открытие америки принесло больше вреда туземцам чем пользы" приведите 2 факта в ??провержение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
европейцам то что пришёл тобак использовались травы содержащиеся наркотичские вещества ну и появлялись колонии
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