Даю 20 баллов! Выписать 10 предложений из литературных произведений о помещениях

Гость: Гость:

11 друзей оушена, 12,...13,... 101 далматинец... И так далее. А проще открой "Десять негритят", тебе одной считалочки хватит. "Десять негритят решили пообедать, один поперхнулся и их осталось девять... " Удачи! ◆ Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпились ПЯТЕРО мужчин. И. С. Тургенев, «Первая любовь» , ◆ НА ПЯТЕРЫХ один пойду, пикнуть не дам. А. А. Потехин, «Чужое добро впрок не идет» , ◆ Дюкруа отвечала сразу ПЯТЕРЫМ, громко хохотала, откидываясь головой на спинку малинового бархатного дивана, и била своих собеседников веером по рукам и губам… А. И. Куприн, «Каприз» Собирательные числительные в названиях художественных произведений: ◆ Эдуард Успенский «ТРОЕ из Простоквашино» ◆ Джером К. Джером. «ТРОЕ в лодке, не считая собаки» ◆ Сказка «Волк и СЕМЕРО козлят» Собирательные числительные в пословицах: ◆ ДВОЕ – не один, маху не дадим. ◆ Когда ДВОЕ спорят, радуется третий. ◆ Один смеётся над собой, ДВОЕ – над другом, ТРОЕ – над кем-нибудь. ◆ ДВОЕ третьего ждут, а СЕМЕРО одного не ждут. ◆ Один с сошкой – СЕМЕРО с ложкой.