Помогите пожалуйста очень нужно!! Выпишите предложения в таком порядке: а)двусос??авное; б)односоставное именное; в)односоставное глагольное; г)сложное. 1)Лес зазвенел,застонал,затрещал, заяц послушал - вон побежал, в темную ...

Русский язык

Помогите пожалуйста очень нужно!! Выпишите предложения в таком порядке: а)двусос??авное; б)односоставное именное; в)односоставное глагольное; г)сложное. 1)Лес зазвенел,застонал,затрещал, заяц послушал - вон побежал, в темную нору забилась лисица, машет крылом осторожная птица. 2)В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие , кричать, когда другие кричали, и ВТО же время я любил смотреть, как эти другие кричат. 3)Как пахарь, пашня отдыхает. 4)Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. 5)Август! Месяц ливней звёздных! 6)И снится чудный сон Татьяне. 7)Скрипят полозья саней, или хлопают двери магазинов, или кричат торговцы пирогами. 8)Нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувствительного. 9) Цветы, оттого что их только что пол или, издавали влажный, раздражающий запах. 10)Светло стало оттого, что взошла луна. 11)Может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с закрытыми кладами.

Автор: Гость