20 баллов!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задания 6 и 7
Биология
20 баллов!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задания 6 и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.В процессе эволюции хорда превратилась(эволюционировала) в позвоночник. 7.В хорде формируются зачатки хрящевых позвонков.А почему не скелет,а хорда,так это потому что позвоночник у них не развит. Надеюсь что помогла)
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