20 баллов!СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Задания 6 и 7

Гость: Гость:

6.В процессе эволюции хорда превратилась(эволюционировала) в позвоночник. 7.В хорде формируются зачатки хрящевых позвонков.А почему не скелет,а хорда,так это потому что позвоночник у них не развит. Надеюсь что помогла)