3 маленьких высказывания о русском языке
Русский язык
3 маленьких высказывания о русском языке
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Гость:
Русский язык красив и богат. русский язый в умелых руках в состоянии творить чудеса. русский язык наш родной язык
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