К каким видам относяься данные сказки? есть ли между ними сходства и различия? как бы вы определили эти виды сказок,какие особенности народной сказки в целом вы обнаружили? какие характерные черты выделили? приведите примеры. д...

Литература

К каким видам относяься данные сказки? есть ли между ними сходства и различия? как бы вы определили эти виды сказок,какие особенности народной сказки в целом вы обнаружили? какие характерные черты выделили? приведите примеры. дайте свзяный ответ на эти вопросы Сказки (Лиса и тетерев,хрустальная гора,солдатская шиенль)

Автор: Гость