К каким видам относяься данные сказки? есть ли между ними сходства и различия? как бы вы определили эти виды сказок,какие особенности народной сказки в целом вы обнаружили? какие характерные черты выделили? приведите примеры. д...
Литература
К каким видам относяься данные сказки? есть ли между ними сходства и различия? как бы вы определили эти виды сказок,какие особенности народной сказки в целом вы обнаружили? какие характерные черты выделили? приведите примеры. дайте свзяный ответ на эти вопросы Сказки (Лиса и тетерев,хрустальная гора,солдатская шиенль)
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Сказка к лирике Уточни задание точнее
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